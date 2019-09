Giochi de le Porte a Gualdo Tadino, presentazione del Palio 2019: è mistero su opera e autore

Il Palio 2019 è arrivato a Gualdo ed è stato affidato alle sarte per la cornice in velluto. Chi ha avuto la fortuna di vederlo, pochissimi, se ne è subito innamorato. Ma tutti i portaioli e curiosi dovranno aspettare il 15 settembre per scoprire il doppio mistero imposto dall'Ente Giochi e da Catia Monacelli direttrice del polo museale gualdese: autore e opera. L'appuntamento dunque è per domenica prossima alle ore 18 al Teatro Talia di Gualdo Tadino. Sarà presente, per analizzare l'opera, Cesare Biasini Selvaggi, curatore e critico d'arte.

"Un ringraziamento speciale - si legge nella nota dell'Ente - va alle aziende Birra Flea ed Ecosunteck, nonché personalmente a Matteo Minelli e Maria Cristina Cocchi, per il contributo che hanno destinato alla realizzazione dell'ambito drappo. Vi aspettiamo quindi numerosi, domenica 15 settembre alle 18:00 al Teatro Talia, per ammirare insieme, per la prima volta, la bellezza del drappo conteso nel Palio 2019".