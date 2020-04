Giochi de le Porte confermati a Settembre: "Gli altri eventi? Attendiamo evoluzione dell'emergenza"

"Al momento abbiamo deciso di confermare la data dei Giochi de le Porte all’ultima settimana di settembre, quella che è da quaranta anni la data di svolgimento della nostra manifestazione". La decisione porta la firma dell'Ufficio di Presidenza de le Ente Giochi de le Porte - il palio della città di Gualdo - e dei quattro Priori (San Martino, San Benedetto, San Donato e San Facondino) che si sono riunioti in video-conferenza per fare il punto sugli imminenti appuntamenti di avvicinamento al Palio di Settembre. Data confermata ma ci sono mille incognite da affrontare e che non dipendono ovviamente dall'Ente organizzatore.

"Anche qui c’è da capire, nei prossimi mesi, quale saranno le modalità con cui i Giochi si potranno svolgere, tenendo in considerazione quelle che saranno le evoluzioni dell’epidemia del Covid 19 e delle normative". Niente Palio di Primavera invece che era previsto per il 2 giugno. Per il momento slitta a data da destinarsi ma è alto il rischio di un rinvio al prossimo anno.

Per quanto riguarda le altre manifestazioni collaterali ai Giochi (Cena del 100 giorni, Trofeo Cardinali e Somaro Day) l'Ente e i Priori hanno deciso di prendere tempo e studiare l'evolversi della manifestazione: "il loro svolgimento sarà definito in base all’evolversi della situazione con l’obiettivo di cercare di svolgerne quanti più possibili. Nei prossimi giorni ci coordineremo con l’Amministrazione comunale per un confronto sulla base di questi indirizzi di massima stabiliti dall’Ente Giochi de le Porte".