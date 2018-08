Gualdo Tadino. Va in scena la bellezza grazie al concorso Miss Italia: verrà eletta Miss Rocchetta Bellezza Umbria 2018

Si terrà domani Giovedi 2 Agosto, con inizio previsto per le 21.30, in Mazzini a Gualdo Tadino, la seconda Finale Regionale del Concorso Nazionale Miss Italia 2018per la regione Umbria.

Alla manifestazione, organizzata dalla Delta Events - da quest'anno nuova agenzia esclusivista del Concorso Miss Italia per la regione Umbria - promossa dall’aziendaRocchetta Spa con il patrocinio del Comune di Gualdo Tadino, parteciperanno 20 concorrenti che si contenderanno il prestigioso titolo regionale di Miss Rocchetta Bellezza Umbria 2018, con il quale la vincitrice gareggerà alla Prefinali Nazionali di Miss Italia 2018 che si terranno a Jesolo dal 3 all’8 settembre.

La serata sarà arricchita dalla presenza di Miss Italia 2017 Alice Rachele Arlanch, che presiderà la Giuria insieme al sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti;farà parte della Giuria anche Miss Umbria 2016 Sofia Pompei. Saranno presenti anche le prime due prefinaliste nazionali 2018 dell’Umbria, elette lo scorso 20 Luglio alla finale regionale di Acquasparta, Benedetta Pettinari e Sara Innocentini.

Le miss, oltre ad effettuare la classica passerella in body istituzionale- color azzurro Rocchetta- per le votazioni, presenteranno alcuni quadri moda dedicati all'abbigliamento elegante ed alla moda mare. Presenterà l'evento Margherita Praticò, nuovo Agente regionale del Concorso, già volto noto di Mediaset ed ex modella internazionale, mentre la regia sarà curata da Mario Gori, già consulente artistico del Festival di Sanremo.

E' ancora possibile partecipare gratuitamente al Concorso Miss Italia 2018, iscrivendosi on line sul sito internet www.missitalia.it scegliendo l'Umbria quale regione di partecipazione.