A Gualdo Tadino la Befana dei Vigili arriva dal cielo: in arrivo i dolcetti per i bimbi

Mentre continua il successo di pubblico per il Presepio Emozionale di Frate Indovino, fino al 15 gennaio è possibile ammirarlo presso la Chiesa di San Francesco, aperto tutti i giorni, e sono pronti tutti i preparativi per il Presepe Vivente Venite Adoremus, in replica la sera del 5 gennaio ed il pomeriggio del 6, a cura dell’Associazione Capezza, continua la ricca programmazione degli eventi legati alle festività natalizie.

Il 5 gennaio, alle ore 21.00, nella splendida cornice del Teatro Talia, si esibisce la talentuosa violinista, originaria di Gualdo Tadino, Gaia Trionfera, con lo spettacolo dal titolo “Concerto per la mia città”, che anche lo scorso anno fece il tutto esaurito, e torna con nuovo repertorio accompagnata dalla pianista Elena Matteucci. Il 6 gennaio invece è tutto dedicato ai più piccoli, alle 16.00 in via Storelli, l’inaugurazione della Casa della Befana, mentre alle 17.00 in Piazza Martiri della Libertà, scende dalla Torre civica del Palazzo del Podestà l’acrobatica Befana dei Vigili del Fuoco, che con la collaborazione della Croce Rossa, delizierà tutti i bambini. Nella stessa Piazza Martiri della Libertà, è attiva gratuitamente tutti i giorni la pista di pattinaggio, per divertirsi, grandi e bambini insieme. A concludere infine le iniziative non poteva mancare la Banda Musicale Città di Gualdo Tadino, che il 7 gennaio alle 17.00 si esibirà, con ingresso libero, al Teatro Talia.