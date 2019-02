A scuola contro il bullismo e la violenza: due giornate dedicate ai giovani studenti di Gualdo

Anche a Gualdo Tadino arriva il corso promosso dall'associazione Libertas Margot - in prima linea contro la violenza di genere - una iniziativa che vede coinvolti gli alunni della del Liceo Casimiri in una due giorni (13 e 14 febbraio) per approndire le tematiche legate alla piaga sociale del bullismo e del cyberbullismo.

Il programma è così articolato: nell'Aula Magna l'incontro con l'avvocato Emanuele Florindi dell'Associazione Libertas Margot e a seguire, al Palazzetto dello Sport, una dimostrazione sulla protezione personale con il Maestro Roberto Carlotti (Ass. Libertas Margot) e con l'assistenza della professoressa Samantha Satiri. Gli incontri rientrano nell'ambito delle attività complementari al Progetto "Educazione alla Salute" ed è rivolto ai giovani studenti della scuola.

L'associazione ha già promosso pratiche e corsi anti - aggressione in varie palestre umbre al fine di insegnare alle donne alcune tecniche di base per reagire e fronteggiare eventuali situazioni di pericolo e proprio a tal fine saranno organizzati altri corsi di difesa personale sotto la direzione del maestro Roberto Carlotti a Montepetriolo, Magione e Passignano. Un corso rivolto alle donne di tutte le età.