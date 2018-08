Tanto gioco e divertimento per i più piccoli a Gualdo Tadino con l'iniziativa "Bimbi in festa"

Il Centro Storico di Gualdo Tadino e non solo sabato 11 agosto si animeranno con attività sportive, culturali e giochi rivolti ai più piccoli, grazie all’evento “Bimbi in Festa”, iniziativa promossa dall’Associazione “La Compagnia di Re Artù” e che vede la collaborazione ed il patrocinio del Comune di Gualdo Tadino.

Dalle ore 10 alle ore 21 Centro Storico e dintorni di Gualdo Tadino vedranno la presenza di tantissime iniziative realizzate oltre che da “La Compagnia di Re Artù” anche da diverse associazioni sportive e culturali del territorio con lo scopo di far divertire, i più piccoli, in semplicità senza dover necessariamente ricorrere a tecnologie o effetti speciali, ma giocando in modo semplice.

Spettacoli, laboratori sportivi, di Disegno, stampa, Letture Animate e tanto altro per tutte le età, a ingresso libero, si terranno in tanti luoghi di Gualdo Tadino, all’aperto e al chiuso.

Una giornata interamente dedicata al gioco e allo svago dei più piccoli è quella che andrà in scena con “Bimbi in Festa”. I bambini potranno partecipare ad una grande festa e divertirsi, grazie alla presenza di animatori, attività sportive, laboratori, truccabimbi munito di tutto il necessario per il make-up artistico e giochi vari.

Per l’occasione saranno presenti nel “Punto Informazioni” nell’Atrio del Municipio, durante l’intera durata della manifestazione, anche i ragazzi del Servizio Civile, impegnati quotidianamente in diverse attività presso il Comune di Gualdo Tadino.