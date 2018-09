L'azienda umbra giovane "dentro": festeggia 30 anni di vita con i suoi 19 giovani dipendenti

Quasi trent’anni e nessuna voglia di invecchiare. Grifovet, petshop a Ponte San Giovanni di Perugia, ha deciso di celebrare i suoi quasi trent’anni di attività con una grande festa, sabato 29 settembre dalle 15 nella sede di via Alessandro Volta.

‘Quasi 30 #PETerPan party’ è il nome dell’evento pensato per famiglie e bambini. Saranno presenti anche alcuni volontari della Protezione civile che si occuperanno di dimostrazioni con cani addestrati per il salvataggio umano. Non mancheranno i gadget per tutti i partecipanti e la possibilità di vincere buoni sconto nell’estrazione a premi di fine giornata.

“Trent’anni – ha raccontato Luca Lanfaloni – sono un bel traguardo e un numero significativo per la mia impresa che conta 19 dipendenti con un’età media di 30 anni. L’azienda è stata fondata dai miei genitori nel 1989. All’inizio il nostro core business si è basato sulla zootecnia che ancora oggi rappresenta una parte importantissima, per poi evolversi e crescere. All’interno della struttura abbiamo una fornitissima farmacia veterinaria e un petshop con oltre 20mila articoli per la cura, la pulizia, il gioco e l’alimentazione degli animali domestici. Offriamo, inoltre, il servizio di toelettatura e naturalmente abbiamo personale specializzato pronto a dare i giusti consigli per il benessere dei propri amici a quattro zampe”.