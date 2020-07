Green Summer Camp, a Spoleto continuano i centri estivi comunali per la fascia 0-3 anni

Socialità, gioco, percorsi didattici all'aria aperta. Nel totale rispetto delle disposizioni di contenimento del contagio da Covid-19, si è conclusa a Spoleto la prima settimana di attività dei centri estivi dedicati alla fascia d’età 0 - 3 anni. Si tratta di una delle poche iniziative comunali in Umbria in favore dei piccolissimi, rimasti tagliati fuori dall'offerta di intrattenimento e gioco organizzata dalle istituzioni comunali.

Il servizio, reso possibile grazie all’impegno delle educatrici, della coordinatrice pedagogica della Zona Sociale n° 9 e dell’assessorato per le politiche sociali ed educative, accoglie attualmente 31 bambini.

“Siamo molto soddisfatti della risposta delle famiglie, che si sono dimostrate particolarmente collaborative per tutto quello che sta riguardando il rispetto delle norme e l’organizzazione degli orari di entrata e di uscita – ha dichiarato il vicesindaco Beatrice Montioni – La nostra scelta di attivare i centri estivi anche per una fascia di età delicata come quella 0-3 anni è stata premiata, perché risponde ad un’esigenza importante delle famiglie dopo i mesi di lockdown”.

I bambini vengono accolti in piccoli gruppi da cinque, così come indicato nelle linee guida, con un’attenzione particolare alla predisposizione di percorsi tematici ed esperenziali con erbe aromatiche, attività con l’acqua e attività con elementi della natura e differenti proposte ludiche per permettere ai bambini di vivere l’esperienza soprattutto all’aria aperta.

E' ancora possibile iscrivere i bambini alle due ultime settimane di luglio, dal 20 al 31 e alle prime due di agosto. Nel periodo dal 20 luglio al 14 agosto i posti disponibili saranno, per ciascuna settimana, 15 al nido ‘Il Girotondo’ e 10 al nido di San Giacomo ‘Il Bruco’.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Entro giovedì 16 luglio, relativamente alle settimane di luglio, ed entro giovedì 30 luglio, relativamente alle due settimane di agosto, gli uffici provvederanno ad assegnare i posti disponibili alle domande accolte in base ai criteri stabiliti nell’avviso sul sito del Comune di Spoleto