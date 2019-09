"Gratta e sogna", a Collestrada la spesa ti fa vincere viaggi e shopping

Arriva "Gratta & sogna", grande concorso promosso dal Centro Commerciale Collestrada dal 14 settembre al 6 ottobre 2019. In palio tantissimi premi, con un super premio finale di mille euro in gift card, la carta regalo del centro commerciale Collestrada, la cui estrazione è prevista per il prossimo 15 ottobre.

Come partecipare

Fino a domenica 6 ottobre tutti i clienti che effettueranno acquisti presso i punti vendita del Centro - per un importo minimo di 10 euro - riceveranno dal punto cassa un flyer di invito cartaceo con le istruzioni per: conservare tutti gli scontrini del periodo; recarsi presso la postazione di gioco in galleria dalle ore 10 alle 20 per ritirare le due tipologie di cartoline di gioco (un gratta & vincitradizionale ed uno digitale per poter vincere premi immediati e partecipare all’estrazione del super premio finale). Potranno partecipare al concorso tutti i clienti maggiorenni del Centro Commerciale Collestrada che si recheranno dall'apposita hostess con lo scontrino in mano.

Previsto anche un bonus gioco: per chiunque si iscriva la prima volta al gaming sarà concessa una giocata gratuita. Fondamentale, quindi, sarà registrarsi con lo smartphone nel sito www.grattaesogna.it. Solo così - e facendolo la prima volta - si avrà la possibilità di scoprire subito se si ha conquistato un premio di quelli in palio anche senza fare acquisti.

Che cosa si vince

Tre le tipologie di premi previste: a vincita immediata con cartolina tradizionale (sono previsti buoni da spendere all'interno del Centro Commerciale), a vincita immediata con cartolina digitale (Soggiorno e/o Spa Experience presso "Roccafiore Spa & Resort") ed ad estrazione finale per i partecipanti con cartolina digitale (mille euro di shopping di gift card da spendere all'interno del Centro). Partecipare, come detto, è semplice ed immediato: basta fare shopping e "grattare" le cartoline premio!

Come sempre i negozi del centro commerciale saranno aperti dal lunedì alla domenica dalle ore 9 alle 21 ad eccezione del venerdì che lo saranno fino alle 22.

Eventi in programma

Sabato 14 settembre, dalle ore 17 alle 19, torna l’appuntamento con il docente federale FIKM, Mario Benedetti, per un evento dimostrativo di tecniche di protezione personale ed anti aggressione femminile. La partecipazione è gratuita.

Domenica 15 settembre, dalle ore 17, nella galleria del Centro si esibiranno le "Miracle Tunes" in un mini-live ed incontreranno i fan per scattare foto insieme. Nel sito internet di Collestrada (www.collestrada.it) sarà possibile scaricare la liberatoria e trovare tutte le informazioni per partecipare all'evento. Dal 27 al 29 settembre, infine, sarà presente lo street food per tutti i gusti e palati.