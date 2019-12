Grande successo per la soprano perugina Chiara Giudice, in concerto a Bangkok insieme al collega Fabio Armiliato e ad Alberto Firrincieli, pianista accompagnatore di rango. Un gala “The taste of Music” di sicuro appeal.

“Un’esperienza – dice - che mi ha messo in contatto con un mondo lontano, eppure aperto e interessato alla nostra cultura musicale”. All’evento erano presenti molti giovani musicisti, attratti dalla fama degli artisti sul palcoscenico.

Il concerto era organizzato da Camillo Pellegatta e Alice Law, in relazione al centenario leonardesco.

“Un’esperienza che ha coniugato arte e cultura” dice la cantante perugina. Insieme agli altri artisti, non ci siamo sottratti al fascino della cultura e della religione orientale. Abbiamo visitato emergenze di carattere storico e antropologico. Il che ci ha arricchito sul piano dell’apertura mentale a mondi e culture lontane dalla nostra, ma non prive di fascino, che va ben oltre l’esotismo della forma”.

“Tornando dalla Thailandia, mentre stanchissima sorvolavo il tratto di terra che va da Pescara a Roma, ho ritrovato le note forme del nostro stivale e ho sentito commozione e appartenenza”.

“Ma nel contempo – aggiunge – ho ringraziato il cielo per aver avuto la fortuna di aver visto e vissuto tanti paesi diversi, culture, persone”.