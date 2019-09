Gran galà di #beneficenza a Montone, il 15 settembre street food, show cooking e intrattenimento per una buona causa

Oltre 130 chef uniti per dare un aiuto concreto a ragazzi affetti da autismo e diversamente abili. Accardà a Borgo Pulciano, località San Lorenzo di Montone, domenica 15 settembre ad iniziare dalle ore 13 con street food, show cooking e intrattenimento al borgo con il gran finale della cena di gala alle ore 21,00. Sarà il “Gran gala di #beneficenza. Stellati e non, uniti a cena per un'ottima causa”.

Questa è l'iniziativa - promossa dall’associazione ‘Solidart, l'arte della solidarietà’, con il patrocinio dei Comuni di Montone, Perugia, Pietralunga e Umbertide – che ha come finalità l’acquisto di una macchina attrezzata per il trasporto di persone con ridotte capacità motorie.