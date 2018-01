Dame e Cavalieri per una notte da favola: torna il Gran Ballo di Perugia

Riprende il conto alla rovescia per la sesta edizione del Gran Ballo di Perugia, in programma il 10 marzo 2018 a Palazzo Gallenga Stuart, sede dell’Università per Stranieri. A organizzarlo, anche quest’anno, è l’associazione giovanile Rotaract Club Perugia Est, guidata dalla presidente Ludovica Sofia Fiorini.

Tutti possono essere protagonisti della serata. Per debuttare all’evento, prendendo parte alle coreografie, fra cui una sulle note del Kaiser-Walzer (Valzer dell’Imperatore) di Johann Strauss, bisogna avere più di 16 anni, la voglia di partecipare ai corsi di preparazione e dare la propria adesione entro mercoledì 24 gennaio, chiamando il 345 8374903 (Mariaelda) o il 349 6863555 (Ludovica).

A differenza di altri balli organizzati in Italia e come avviene in Austria, l’iscrizione come debuttante e cavaliere è gratuita, affinché tutti possano partecipare. Alle debuttanti è unicamente richiesto di provvedere all’abito ed al biglietto di partecipazione alla serata. I corsi di Walzer per la serata sono offerti dal Rotaract Club Perugia Est.

I corsi di Walzer e portamento sono aperti a tutti, fino ai 30 anni di età, anche a coloro che non vogliono partecipare alla cerimonia di apertura del ballo e si terranno nei fine settimana a partire dal 27 gennaio.