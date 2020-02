“Una goccia… dono di vita", a Castiglione del Lago un convegno per concludere il progetto Avis con scuole e territorio

Un gesto semplice per prendersi cura degli altri e di sé stessi. Questo è il sottotitolo del convegno “Una goccia… dono di vita” che ha organizzato l’Avis di Castiglione del Lago per mercoledì 19 febbraio alle ore 17 nell’Aula Magna della Scuola Primaria “Franco Rasetti” di Castiglione del Lago.

L’evento è il frutto della proficua e storica collaborazione dell’Avis locale con gli istituti scolastici del comune di Castiglione del Lago: l’associazione, attraverso un impegno concreto e fattivo, da sempre rivolge particolare attenzione verso il mondo della scuola, con l'obiettivo di formare nei più giovani quella cultura del dono, fondamentale in ogni società.

L’incontro del 19 febbraio conclude l’omonimo progetto “Una Goccia …dono di vita” che Avis ha condiviso con le scuole, di ogni ordine e grado, del territorio di Castiglione del Lago.