Gli Ambulanti di Forte dei Marmi a Città di Castello

Arriva per la prima volta a Città di Castello il mercato de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi. Appuntamento domenica 2 febbraio a Città di Castello, nella centrale location di Piazza Matteotti con orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 19.



Sui grandi banchi di vendita è possibile trovare il meglio della tradizione toscana ed italiana dell'artigianato di qualità: abbigliamento, pelletteria di altissima fattura artigianale (borse e scarpe), la migliore produzione nazionale di cachemire, pellicceria, stoffe pregiate, biancheria per la casa, porcellane, bijoux, raffinata arte fiorentina.

