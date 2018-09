Pronti a scatenarvi in centro storico? Un giovedì tutto da ballare: tango, swing, silent disco, il programma

Penultimo appuntamento all’insegna della musica quello di Perugia is open, in programma il sei settembre. ‘Perugia is dancing vol.2’. è la ‘carovana di eventi danzanti’ che invaderà il centro storico a partire da piazza della Repubblica, dove avrà luogo il Silent party.

Lo spazio urbano si trasformerà in una vera e propria discoteca a cielo aperto ma a basso impatto acustico: i partecipanti avranno, infatti, cuffie wireless (da noleggiare in loco) con le quali potersi sintonizzare su tre canali differenti.

Potranno scegliere se cavalcare l’onda della musica house, funky e disco con il dj set di Faust-T, o ballare la musica commerciale ed elettronica del dj Lorenzo Trottolini, oppure ancora seguire il ritmo hip-hop e reggae con Chis-Kee & Bounce Crew, il tutto a partire dalle 21.

“La musica da ballo sarà il filo conduttore di questo giovedì – spiegano gli organizzatori –. In particolare, Piazza della Repubblica si trasformerà in una pista da ballo alternativa, una festa silenziosa senza rinunciare al divertimento. Quello che vogliamo è dimostrare che ci si può divertire essendo rispettosi del centro storico e dei suoi residenti”.

Il divertimento continuerà in piazza Matteotti dove fin dal pomeriggio ci saranno sonorità swing ad accompagnare i visitatori dell’Arabella market, tra prodotti vintage e handmade. Dalle 19 poi, arriva ‘Lo Swing in piazza’: tra esibizioni e dimostrazioni di ballo spazio anche a lezioni rivolte ai principianti, a cura di Happy feet swing dance school di Perugia.

Alle 21 è la volta di Rudy Valentino ei Baleras, quartetto swing, boogie woogie e rock ‘n roll, direttamente dal festival Summer Jamboree. Infine, piazza Santo Stefano alle 20.30 e piazza Danti alle 22 ospiteranno rispettivamente il tango della Milonga del barrio e l’Officina popolare, con pizzica, tarantelle e tammurriata che porteranno nel capoluogo umbro canti e balli popolari del Mediterraneo.