Torna Sottobanco, il concorso di scrittura per gli studenti umbri: tutto quello che c'è da sapere per poter partecipare

Entra nel vivo Storie sottobanco 2018, nona edizione del concorso di scrittura per gli studenti umbri promosso da Umbrialibri. Terminata la fase di incontri e presentazioni con gli autori nelle scuole, c'è tempo fino a martedì 10 aprile per iscriversi e inviare il proprio elaboratoin una delle 4 categorie del concorso: novità di quest'anno, infatti, è l'apertura alla poesia, alla canzone d'autore e alla graphic novel, tecniche di narrazione che si vanno ad affiancare alla scrittura di racconti brevi. Un ampliamento delle opportunità di partecipazione (e di espressione) per i giovani studenti degli istituti scolastici umbri – il concorso è rivolto a chi ha tra i 13 e i 18 anni – che non è l'unica grande novità del 2018. Per la prima volta, infatti, Storie sottobanco è stato presentato nelle scuole della regione con una serie di incontri con gli autori, momenti di confronto iniziati a febbraio e che si sono conclusi nei giorni scorsi.

I 13 appuntamenti, ospitati in altrettante scuole-campione dei 5 ambiti scolastici regionali, sono stati tutti molto apprezzati dagli studenti e hanno visto intervenire ospiti illustri e di riferimento nei 4 ambiti del concorso. Solo per fare qualche esempio, il cantautore Paolo Benvegnù, lo scrittore e autore di canzoni Simone Lenzi, il poeta Stefano Del Bianco, e poi Matteo Mammucari e Alessio Avallone, rispettivamente sceneggiatore e fumettista della Sergio Bonelli, editore di Tex Willer. Presentazioni e momenti laboratoriali che hanno visto un'attenta e coinvolta partecipazione degli studenti, segno di un crescente interesse verso le diverse forme di espressione collegate ai linguaggi della scrittura.

Le opere inviate verranno poi valutate da una giuria di esperti delle diverse categorie del concorso, che selezioneranno i finalisti tra i quali, in occasione di Umbrialibri 2018, in ottobre, verranno annunciati i 4 vincitori.