Giornate Europee del Patrimonio, 21 e 22 Settembre a Spoleto e Campello sul Clitunno tra cultura e intrattenimento

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2019 con tema “Un due tre… Arte! Cultura e intrattenimento”, il Polo Museale dell’Umbria, Rocca Albornoz - Museo Nazionale del Ducato di Spoleto – Tempietto sul Clitunno e l’Assessorato alla cultura del Comune di Spoleto, in collaborazione con la Sistema Museo, propongono un programma di iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio museale e culturale della città. Le due Giornate si svolgeranno sabato 21 e domenica 22 settembre.

Sabato 21 settembre la manifestazione prende avvio alla Rocca Albornoz - Museo Nazionale del Ducato di Spoleto alle ore 17.00 con Giochi dal Medioevo, una visita guidata interattiva per famiglie e bambini che consentirà ai giovani visitatori di percorrere gli spazi della Rocca e di osservare le testimonianze che parlano di giochi e passatempi che hanno animato anche la Rocca.

La giornata prosegue con l’apertura straordinaria della Rocca Albornoz dalle ore 19.30 alle ore 22.30 (ultimo ingresso ore 21.45) con biglietto d’ingresso al costo simbolico di € 1,00. Alle ore 19.30 è prevista la visita guidata tematica Al Castello… con gli occhi di Lucrezia a cura di Sistema Museo e alle ore 21.00 Poesie e Melodie per Lucrezia, un appuntamento speciale organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Spoleto con e liriche rinascimentali a cura dei Compendium Musicum e della Scuola di Teatro Teodelapio. Il concerto è a ingresso gratuito.

Per l’occasione sabato 21 settembre la Casa Romana effettuerà un’apertura straordinaria dalle ore 20 alle ore 22 con ingresso a pagamento. Alle ore 20.30 è in programma una visita guidata tematica gratuita Cibus, vestes, ludi: usi e costumi al tempo dei romani a cura di Sistema Museo.

Al Tempietto sul Clitunno sabato 21 settembre alle ore 16.30 è prevista la visita guidata gratuita “Il Tempietto tra arte e letteratura” a cura di Paola Mercurelli Salari e dalle ore 18 alle ore 21 un’apertura straordinaria con biglietto d’ingresso al costo simbolico di € 1,00. Alle ore 18.30 sarà la volta della performance “Rendez Vous Gestes – Une danse pour la terre” a cura dell’Associazione Evidance.

Domenica 22 settembre il programma prosegue alla Rocca Albornoz - Museo Nazionale del Ducato di Spoleto alle ore 11 con l’attività per famiglie e bambini Giochi dal Medioevo. Alle ore 15.30 è previsto il trekking urbano “Sulle tracce dei Longobardi. Il riuso consapevole nei monumenti di epoca longobarda”: la visita inizia all'interno del Museo Nazionale del Ducato di Spoleto dalla mostra Longobardi in Vetrina e continua con una passeggiata in città sulle tracce dei Longobardi.

Alle ore 16 al Tempietto sul Clitunno è in programma la visita interattiva per famiglie e bambini Caccia a “I segreti del Tempietto” a cura di Sistema Museo.

Nelle due Giornate Europee del Patrimonio alla Rocca Albornoz di Spoleto saranno attive le visite guidate ai percorsi difensivi della fortezza Dall’alto delle Torri, anche in occasione dell’apertura straordinaria serale di sabato 21 settembre 2019.

Per l’accesso alla Rocca Albornoz - Museo Nazionale del Ducato di Spoleto, al Tempietto sul Clitunno e alla Casa Romana è prevista la bigliettazione ordinaria.

Si ricorda che, in occasione dell’apertura straordinaria serale di sabato 21 settembre 2019, verrà garantito il servizio di accesso tramite gli ascensori della mobilità alternativa fino alle ore 22.30 (il servizio nel tratto delle scale mobili Ponzianina P2 è attivo fino alle ore 20.00). Sono consigliati il parcheggio e i percorsi meccanizzati P3 Posterna / Stazione Piazza Campello - uscita Rocca Albornoz-Museo Nazionale del Ducato - Spoleto, aperti fino alle ore 01.00 (ven/sab/prefestivi).