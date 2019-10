Giornate d'Autunno del FAI, alla scoperta delle bellezze dell'Umbria con promozioni e sconti speciali

Sabato 12 e domenica 13 ottobre 260 città italianem tra cui varie location umbre, saranno coinvolte a sostegno della campagna di raccolta fondi del FAI – Fondo Ambiente Italiano “Ricordati di salvare l’Italia”.

Due giorni per sfidare la capacità degli italiani di stupirsi e cogliere lo splendore del territorio che ci circonda, invitando alla scoperta di 700 luoghi in tutta Italia.

Ogni visita prevede un contributo facoltativo, preferibilmente da 2 a 5 euro, a sostegno dell’attività della Fondazione. Durante le Giornate FAI d’Autunno in via eccezionale anche i Beni FAI saranno accessibili a contributo facoltativo. Per gli iscritti FAI e per chi si iscriverà per la prima volta – a questi ultimi sarà dedicata la quota agevolata di 29 euro anziché 39 – saranno riservate aperture straordinarie, accessi prioritari, attività ed eventi speciali in molte città. La quota agevolata varrà anche per chi si iscriverà per la prima volta tramite il sito www.fondoambiente.it dal 1° al 20 ottobre.

Tra gli itinerari tematici e i luoghi più interessanti in Umbria:

PERUGIA

Sede storica Perugina

PANICALE (PG)

Santuario di Mongiovino

FOLIGNO (PG)

Deposito delle Locomotive Storiche della Fondazione F.S., un suggestivo viaggio nel mondo delle locomotive storiche

ACQUASPARTA (TR)

Borgo di Macerino

Per giorni e orari di apertura, informazioni e aggiornamenti e per l’elenco completo dei luoghi visitabili in UMBRIA consultare il sito: https://www.fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-autunno/i-luoghi-aperti?regione=UMBRIA