Giornata mondiale dell’enoturismo, la Strada del Sagrantino aderisce con degustazioni di vino e cioccolato

Seicento città e Comuni saranno uniti domenica 10 novembre dalla promozione dei vini del proprio territorio. In questa data si celebra infatti la Giornata mondiale dell’enoturismo, promossa da Recevin - la Rete europea delle città del vino d’Europa, e il Comune di Montefalco vi aderisce, patrocinando la ‘Degustazione guidata di Montefalco Sagrantino Passito Docg in abbinamento al cioccolato’, a cura dell’associazione La Strada del Sagrantino. A guidare gli amanti del vino e delle golosità ci sarà un sommelier professionista, dalle 16.30 alle 17.30 nella sede de La Strada del Sagrantino, in piazza del Comune (costo 10 euro, posti limitati. Per info e prenotazioni 0742.378490, info@stradadelsagrantino.it).

Chi ama il contatto con la natura, poi, potrà prendere parte al Sagrantino trek tour, appuntamento del cartellone ‘Sagrantino Experience autunno/inverno 2019’, sempre a cura dell’associazione La Strada del Sagrantino. Location principale di questo evento sarà l’azienda olearia Romanelli, in località san Clemente di Montefalco, da cui si partirà e a cui si farà ritorno dopo una passeggiata guidata, di sette chilometri, con la guida escursionistica e ambientale Cristiano Ceppi di Mtb - trekking Valle Umbra. La partenza è fissata alle 9, per circa tre ore di cammino. Il percorso trek comprende la visita guidata e la degustazione degli oli di produzione abbinati ad una merenda tipica in azienda. Il costo del trek tour con guida escursionistica ambientale, unito a visita in azienda e degustazione, è di 18 euro per gli adulti e 3 euro per i minori di 18 anni. La prenotazione è obbligatoria, entro sabato 9 novembre telefonando al numero 0742.378490 o scrivendo a info@stradadelsagrantino.it.