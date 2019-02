Perugia, si festeggia la giornata internazionale di Sua maestà il gatto

Al Sansalù di corso Bersaglieri 84, si festeggia la giornata internazionale di Sua Maestà il gatto. Evento previsto per domenica 17 febbraio, con esposizione di speciali manufatti d’arte, dalle 10:00 alle 19:00.

In mostra opere di pittura, scultura, grafica, fotografia, artigianato. Ciascun lavoro avrà come protagonista indiscusso il mitico felino, già celebrato e raccontato dagli Egizi che lo veneravano come divinità “acchiappatopi”, signore indiscusso dei granai.

Numerosi gli artisti: Luciana Bartella, Pierantonio Bartoloni, Emiliano Biancalana, Valeria Bucefari, Stefania Carta, Serena Cavallini (“gattara” d’eccellenza anche nella vita reale), Teresa Chiaraluce, Giovanna Crescini, Serenella Del Vita, Maria Sole Duranti, Pietro Floris, Stella Lupo, Dante Mancini, Gabriele Mancini, Cristina Mantisi, Mari Mantovani, Fabiola Mengoni, Lorita Rossini, Meri Rossini, Lucia Saiella, Monia Spinelli, Elena Tonelli.

La titolare della Galleria, Sandra Salucci, ha voluto invitare una schiera di artisti di chiare convinzioni animaliste. Che hanno dato il meglio di sé in termini affettivi ed espressivi. Una mostra da bollino blu. Opere da… rubare. Ma, volendo, si possono anche acquistare.