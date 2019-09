Giornata del Panorama del FAI, domenica 15 Settembre protagonista il Bosco di San Francesco

Domenica 15 Settembre il FAI – Fondo Ambiente Italiano, coerentemente con la sua missione, organizza in collaborazione con Fondazione Zegna la sesta edizione della “Giornata del Panorama”, evento dedicato all’osservazione attenta e consapevole del paesaggio.

Promuovere e diffondere la loro conoscenza e il loro valore storico, culturale, ambientale e sociale sono azioni fondamentali per rafforzare il senso di appartenenza dei cittadini e per stimolare un loro coinvolgimento attivo nella tutela dei beni comuni. E proprio in quest’ottica domenica 15 settembre 2019 il FAI – Fondo Ambiente Italiano, coerentemente con la sua missione, organizza in collaborazione con Fondazione Zegna la sesta edizione della “Giornata del Panorama”, evento dedicato all’osservazione attenta e consapevole del paesaggio.

Tra le location nazionali tutelate dal FAI, il Bosco di San Francesco - pezzo di paesaggio umbro intatto ai piedi della Basilica di San Francesco ad Assisi - la “Giornata del Panorama” verrà ospitata dalle ore 10 alle 18. Per l’occasione si potrà effettuare una speciale visita guidata a cura della Direttrice Laura Cucchia, con partenza alle ore 10.30 dal Complesso benedettino di Santa Croce. La visita terminerà al Complesso di Santa Croce, con una degustazione dell’olio extra vergine di oliva del Bosco. Alle ore 16 sarà inoltre organizzata una lezione di acquerello en plein air (per partecipare è necessario prenotarsi – 075/813157 o faiboscoassisi@fondoambiente.it - e portare il materiale necessario: carta, acquerelli, pennelli e tavoletta).