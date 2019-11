Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne, iniziativa del Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell'Ateneo di Perugia il 25 novembre

Lunedì 25 novembre 2019, dalle ore 9 alle ore 13, a Perugia, nell’Aula Magna del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione si terranno i lavori della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: una discussione con studiosi, giornalisti e rappresentanti delle istituzioni per prendere in considerazione non solo le cause, ma anche le possibili soluzioni al problema della violenza contro le donne.

L’iniziativa è organizzata dal Comitato Unico di Garanzia (CUG) e dal Delegato del Rettore alle Umane risorse Mario Tosti, dell’Università degli Studi di Perugia.

Dopo i saluti del Magnifico Rettore dell’Ateneo di Perugia Maurizio Oliviero, della Direttrice del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione Claudia Mazzeschi e del Presidente del CUG Unipg, Emidio Albertini, inizieranno i lavori, coordinati dal Delegato del Rettore per le Umane Risorse Mario Tosti. Interverranno Vanna Ugolini, responsabile Il Messaggero – Terni, Simona Batori, avvocata del Foro di Perugia, Letizia Giovagnoni – Centro Antiviolenza “Catia Doriana Bellini” – Perugia.

Alle ore 10.30 seguirà, a cura della Sede Rai dell’Umbria - Tgr Rai Umbria, in collaborazione con la Questura di Perugia e d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale, la presentazione del documentario “#maisole - Riprendere il controllo della propria vita, uscire dalla violenza di genere”. Previsti gli interventi di Mario Finocchiaro, Questore Provincia di Perugia, Antonella Iunti, Dirigente Ufficio scolastico regionale Umbria, Giancarlo Trapanese, Caporedattore TGRUmbria e, alle ore 11.30, di Giulia Romano del Centro Antiviolenza “Catia Doriana Bellini” – Perugia - (sez. Foligno), Puma Valentina Scricciolo dell’ Università per Stranieri di Perugia, Francesca Guiducci, Università degli Studi di Perugia.

Nel pomeriggio, dalle ore 15 alle ore 20, i lavori riprenderanno nella “Sala Muro Etrusco” di Umbrò (via Sant’Ercolano, 2) e sarà trattato il tema “La violenza di genere tra realtà e percezione di un fenomeno sociale”, con la presentazione della ricerca condotta sui giovani universitari dell’Ateneo perugino e coordinata da Silvia Fornari.

Dopo i saluti istituzionali di Monica Paparelli, Consigliera di parità Regione Umbria i lavori, coordinati da Mirella Damiani del Dipartimento di Scienze Politiche, vedranno gli interventi di Silvia Fornari, responsabile scientifica Ricerca UniPG, Federica Biagiotti, vincitrice del premio di laurea dell’Ateneo, Vanna Ugolini, associazione “Libertas Margot”, Elena Bistocchi, presidente associazione “Libera…mente Donna”, Ilaria Berti, referente Sportello Antiviolenza W4W e Centro Antiviolenza Servizio Telefono Donna.

Il Magnifico Rettore Professor Maurizio Oliviero interverrà in conclusione per i saluti e per l’avvio, alle ore 18 dell’estratto dallo spettacolo "Maledetta la Neve" di Compagnia Degli Gnomi, di e con Chiara Meloni e Massimo Capuano, tratto da un’inchiesta giornalistica di Vanna Ugolini.