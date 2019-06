Giordana Angi, da "Amici" al Centro Commerciale Piazza Umbra di Trevi

Si chiama Giordana Angi, classe 1994, è nata a Vannes (Bretagna) ma vive nella provincia di Latina, canta e scrive in tre lingue: italiano, francese e inglese. E' uno dei talenti dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, dove ha conquistato il pubblico classificandosi al secondo posto.

Il prossimo giovedì 6 maggio alle 17.30 conquiesterà invece i cuori del pubblico del centro commerciale PiazzaUmbra di Trevi.

La cantautrice si esibirà in un minilive e incontrerà i fan per firmare le copie del suo nuovo album ‘Casa’: per accedere al firmacopie è necessario essere in possesso del cd e del pass. Per ritirare i pass occorre scaricare l’informativa sulla privacy e consegnarla al personale del desk presente in galleria, unitamente a un documento d’identità, nei giorni lunedì 3, martedì 4 e mercoledì 5 maggio dalle 16.30 19.30, e giovedì dalle 13 alle 17.

Per informazioni e regolamento completo: info@centropiazzaumbra.it, www.centropiazzaumbra.it, 0742.393251, 0742.677417.