Esplora, colpisci e scappa con il tesoro, una domenica dedicata ai giochi di ruolo

Muoviti tra polverosi corridoi, sfuggi a trappole mortali e combatti per la vita o un tesoto. CoderDojo Perugia e La Corte di Carta lanciano un progetto per diffondere il gioco di ruolo.

Domenica 3 marzo alle 15.30, presso il Salone di Apollo di Palazzo della Penna, quindici coder più temerari e preparati (a partire dagli 11 anni) si divertiranno con Dungeons & Dragons, con l'obiettivo di ideare e realizzare programmi con Scratch (ma non solo!) per arricchire le esperienze di chi gioca ai giochi di ruolo.

Il programma prevede tre momenti: La Corte di Carta ci racconta Dungeons & Dragons: si entra nell'atmosfera con le regole de gioco e un po' di storie fantastiche; si gioca tutti insieme un partita per capire in prima persona come funziona il gioco. Solo conoscendo il gioco si possono trovare spunti per migliorare l'esperienza dei giocatori; riunione per ideare e poi realizzare un primo strumento a supporto dei giochi di ruolo.

L’avventura è aperta ai giovani coder che non abbiano dubbi su Scratch, con un'età da 11 anni in su.