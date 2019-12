"Gioca, riqualifica, dona", a Perugia la sfida di beneficienza con le Escape Room Cronos

Arriva un evento che vuole portare i perugini a vivere, in modo sano e positivo, una zona degradata della città che sta cercando di rinascere. Il Torneo “Gioca, riqualifica, dona”, organizzato dalla Escape Room Cronos di Perugia con sede all’interno dell’Ottagono e patrocinato dal Comune di Perugia coinvolgerà 160 persone che saranno chiamate a giocare, collaborando al meglio per vincere il Torneo con la propria squadra. L’Escape Room Cronos, in collaborazione con Escape Room Perugia entrambe in via Settevalli (zona stazione), porterà a sfidarsi nelle giornate del 28 e 29 dicembre 40 squadre, con due partite a team, nelle rispettive quattro room delle due Escape: dalla stanza a tema “Tomba di Tutankhamon” e “Inferno di Dante” di Cronos, fino a quella con tema “Non aprite quella porta” e “Professor Jones” dell’altra Escape. Ogni squadra, composta da quattro persone, avrà al massimo un’ora di tempo per riuscire a risolvere tutti gli enigmi e uscire dalla stanza: logica, gestione delle emozioni, capacità di leadership e di lavorare in team saranno solo alcune delle principali abilità richieste a ogni partecipante. Obiettivo? Uscire nel minore tempo possibile e, contemporaneamente, chiedere al gestore della sala - che monitora e guida dall’esterno ogni partita-, meno aiuti possibili.

Tutto il ricavato del Torneo “Gioca, riqualifica, dona”, andrà all’associazione umbra Zuki Onlus che si occupa di adozioni a distanza e progetti di aiuto in Congo (dettagli su www.zukionlus.com). Per iscriversi all’evento scrivere a info.perugia@cronos.house, chiamare il 370 3728272 o consultare il sito https://perugia.cronos.house.