La primavera torna a fiorire con Perugia Flower Show: rose, orchidee, piante rare e tante novità

Divenuto ormai un appuntamento imperdibile con il verde di qualità, atteso da tutti coloro che amano la natura e le sue creazioni, l'undicesima Perugia Flower Show ospiterà 70 espositori fra i migliori produttori e collezionisti nazionali e internazionali di piante rare e inconsuete, pronti a mostrare al grande pubblico le loro varietà più particolari e a mettere a disposizione le loro conoscenze per diffonderle a tutti coloro che si diletteranno con i corsi gratuiti organizzati durante tutto il week-end.

Passeggiando all'interno del giardino si potranno infatti ammirare i colori della primavera grazie alle numerosissime specie di Rose presenti, alle Orchidee più particolari, alle Erbacee Perenni in collezione, ai Pelargoni dai profumi più svariati, fino alle Aromatiche più rare e introvabili. Non mancheranno le Piante Cactacee e Succulente, le Acquatiche, Plumerie rare, Tillandsie, esemplari di Bonsai, Piante Mediterranee, Carnivore e Ortensie e frutti minori in specie antiche e ritrovate, Piante da fiore commestibili e tantissime altre curiosità.

Faranno da contorno a tutto ciò sezioni dedicate all'arredo da giardino e per la casa, attrezzatura per la cura del verde, tessuti naturali, artigianato di qualità, eccellenze gastronomiche e prodotti del benessere, sempre indissolubilmente legate al mondo della natura. La kermesse, come ogni anno, è arricchita anche di attività collaterali completamente gratuite tenute da esperti del settore che guideranno i visitatori in un viaggio alla scoperta del meraviglioso mondo della natura attraverso laboratori di giardinaggio, corsi tematici e approfondimenti.

Corsi di giardinaggio base e specialistico

Dalle piante carnivore, al mondo dei pelargoni e delle plumerie, dalla lavorazione e cura dei bonsai, alle acquatiche, dal mondo delle erbacee perenni alle rose da collezione, fino ai frutti e gli ortaggi dimenticati. Tanti i workshop di quest'anno adatti ad appassionati, semplici curiosi o ad esperti pollici verdi. Si parlerà di sinergia tra diverse varietà di piante, rinvaso, di metodi di coltivazione e tutti i trucchi per realizzazione al meglio i propri spazi verdi o il proprio orto urbano! Professionisti del giardino ci sveleranno i segreti per la cura e la manutenzione, per la potatura e la riproduzione; parleremo inoltre delle coltivazioni che meglio si adattano al giardino e di quelle che possono essere piantate in vaso. Un programma dedicato, ricco di spunti “green” e di novità in campo florovivaistico.

Corsi per bambini

Ai più piccini come di consueto è dedicato un programma tutto speciale, fitto di appuntamenti, che li avvicinerà divertendosi al mondo dei fiori e degli animali. Laboratori manuali per scoprire insieme ai custodi della tradizione l'antica arte dell'intreccio del vimini, incontri sull'importanza della biodiversità, appuntamenti su entomologia e sul mondo degli animali, potendo assistere al lancio di coloratissime farfalle che andranno a ripopolare la città!

Incontri tematici e Visite Guidate

Focus e approfondimenti tematici sulle erbe spontanee e il loro utilizzo in cucina, passando per incontri sui benefici dell'ecoprinting e del vestire bio con dimostrazioni pratiche di colorazione dei tessuti con fiori e foglie, ma anche estemporanee di pittura botanica con la guida di una pittrice esperta e visite guidate agli Orti Urbani dell'Università degli Studi di Perugia.

Ogni attività collaterale che si svolge all'interno della manifestazione è gratuita ed aperta a tutti, previa iscrizione online al sito ufficiale www.perugiaflowershow.com

Un'edizione da non perdere insomma per ammirare rare meraviglie e approfondire le proprie conoscenze sul giardinaggio, ma anche semplicemente per vivere un weekend “total green” in pieno relax in una delle location storiche più affascinanti della città di Perugia.