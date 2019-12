Un pilota perugino all'Africa Eco Rally 2020: è Gianluca Tassi, la presentazione a Perugia

Martedì 17 Dicembre, alle ore 10,30, presso il Palazzo Comunale di Perugia si terrà la presentazione del team che porterà il pilota perugino Gianluca Tassi a partecipare alla competizione Africa Eco Race 2020. Si tratta di una speciale corsa in stile "Dakar", che si correrà attraverso vari stati africani (Marocco, Mauritania e Senegal) dal 4 al 19 Gennaio 2020.

Gianluca Tassi è un campione del tutto speciale: affronta infatti la sfida delle gare in off-road dalla sua carrozzina, mezzo al quale è stato costretto dopo una caduta dalla moto sulla quale gareggiava in Perù. Da allora in poi Tassi si è dedicato con grinta e ancor più passione al mondo dei motori, stavolta su quattro ruote, prendendo parte a competizioni impegnative come la famosa Dakar e il Campionato Europeo Tout Terrain.