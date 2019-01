Due giorni speciali al Gherlinda: un fine settimana tutto dedicato agli sposi

Torna per la nona edizione Wedding Gherlinda, l’evento dedicato al total look del matrimonio nel quale i futuri sposi potranno trovare idee e soluzioni per il giorno del loro sì. Sabato 12 e domenica 13 gennaio il centro di intrattenimento di Ellera di Corciano si trasformerà nel salone del wedding ospitando operatori legati a ogni aspetto della cerimonia, dagli abiti da sposa, sposo e cerimonia al makeup, dal ricevimento all’addobbo floreale, dal servizio fotografico all’intrattenimento, dal viaggio di nozze agli accessori di lusso fino a bomboniere, liste nozze e arredo casa.

La wedding zone sarà aperta sabato dalle 10 alle 21 e domenica dalle 15 alle 21 e le due giornate ospiteranno momenti di intrattenimento e dimostrazioni come lo spettacolo sui trampoli ‘Bianche presenze’ della Compagnia Accademia creativa dalle 16 alle 19. Sabato, inoltre, alle 16 ci sarà il concerto di Carro bestiame con musiche gipsy e jazz, e alle 18.30 l’Aperiamore cocktail inaugurale a cura di ‘La Collina banqueting’. Domenica si prosegue alle 16 con Carmine De Rosa e il suo spettacolo di trasformismo con abiti di carta ‘Cartomatto’. Alle 17 uno dei momenti più attesi, la sfilata di presentazione delle collezioni di abiti sposa, sposo e cerimonia presentata da Silvia Epi. Wedding Gherlinda saluterà il pubblico alle 18.30 con il taglio della torta e il brindisi finale.

Nel centro di intrattenimento proseguono inoltre i saldi e la promozione cinema che permette l’ingresso tutti i giorni a tutti gli spettacoli a 4,90 euro (esclusi 3D, extra, eventi speciali e supplementi).