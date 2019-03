Piccoli scienziati crescono, al Gherlinda appuntamento con "ScienziAmo"

Dopo il successo della prima edizione, nel 2018, che ha visto la partecipazione di oltre 1200 bambini, sabato 23 e domenica 24 marzo torna ‘ScienziAMO’ al centro d’intrattenimento Gherlinda di Ellera di Cociano, organizzato insieme a Perugia officina scienza e tecnologia (Post). Il festival, dedicato a scuole e famiglie, propone due giornate interamente gratuite, in cui scienza e creatività si fondono attraverso sfide, giochi, dimostrazioni ed esperimenti ‘formato bambino’. Quest’anno, il format educativo si ispira ai grandi anniversari della scienza (nel 2019 infatti si celebrano i 50 anni dal primo sbarco sulla Luna, 150 dall’ideazione della tavola periodica, 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci), all’arte e alla creatività. La ‘sfida educativa’ si svolge dalle 16 alle 20: i bambini ricevono una mappa e si dà inizio all’avventura che prevede un circuito con una decina di tappe. Ad attenderli, scienziati, divulgatori e artisti, che aiuteranno i piccoli esploratori a vestire i panni di astronauti, chimici, making esperti di coding e robotica, fotografi e artisti, passando per mestieri più tradizionali quali fattori e casari. Ogni partecipante è dotato di una mappa segna-punti e potrà decidere la personale strategia di gioco per superare le prove proposte, così da conquistarsi i numerosi premi messi in palio. Alle scuole primarie e secondarie di primo grado, in particolare, ScienziAMO ha dedicato il concorso ‘Più siete, più vincete’. La classe che parteciperà, nel corso dei due giorni, con il maggior numero di studenti vincerà un laboratorio didattico al Post, biglietti omaggio per la sala giochi e per il cinema all’interno del Gherlinda, e una selezione di libri per arricchire la propria biblioteca. E a proposito di biglietti cinema, prosegue la promozione del The Space che permette l’ingresso a tutti gli spettacoli a 4,90 euro, tutti i giorni (escluse proiezioni 3D, extra, eventi speciali e supplementi). ScienziAMO è organizzato in collaborazione con SiripArte e Ideattivamente e vede il sostegno di Gruppo Grifo Agroalimentare, Domusdent e Giunti al punto librerie.

“Si consolida la collaborazione con il Post di Perugia – hanno aggiunto dal Gherlinda –, e dunque la vocazione del nostro centro, nel dare spazio a eventi culturali. Insieme al Post abbiamo realizzato tante iniziative ma questa ha un sapore particolare perché coincide con un momento altrettanto particolare per il Post, che rischia la chiusura. Vi invitiamo a partecipare per far sentire tutta la nostra e vostra solidarietà”.

“Nonostante la situazione difficile – hanno aggiunto dal Post – stiamo cercando di portare avanti tutti gli impegni presi. Vi aspettiamo numerosi, quest’anno ancora di più. Sarà anche questo un modo per dimostrare la vicinanza al Post in questo momento in cui è messa a serio rischio la sopravvivenza del museo. Ci sarà anche la possibilità di darci un aiuto concreto attraverso un’azione di fundraising. A questo punto anche una piccola donazione per noi diventa importante anche se simbolica, perché dimostra sensibilità alla nostra causa”. Per ulteriori informazioni si possono visitare i siti www.gherlinda.it, www.perugiapost.it e telefonare al numero 075.5736501 dalle 8.30 alle 14.30.