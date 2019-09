Al Gherlinda ritorna lo Sport Village #Forzaecoraggio, in collaborazione con l'associazione Giacomo Sintini

Al centro d’intrattenimento Gherlinda torna anche quest’anno lo Sport village #Forzaecoraggio. Sabato 28 e domenica 29 settembre, in collaborazione con l’associazione Giacomo Sintini e il Coni Umbria, la manifestazione vorrà come sempre a promuovere l’attività sportiva, la solidarietà e il sano divertimento ospitando, nella struttura di Ellera di Corciano, società e associazioni sportive del territorio che daranno a tutti i presenti la possibilità di provare a cimentarsi in uno dei tanti sport che è possibile praticare in Umbria.

I dettagli di questa nuova edizione, la quarta, saranno illustrati martedì 24 settembre, alle 12, a Perugia, nella sala Falcone e Borsellino del palazzo della Provincia. Alla conferenza stampa interverranno Simone Mainiero, responsabile del Gherlinda, Giacomo Sintini, presidente dell’omonima associazione, Domenico Ignozza, presidente del Coni Umbria, Donatella Porzi, presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria e Francesco Mangano, assessore del Comune di Corciano.