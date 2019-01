La Pop Art è di scena al Gherlinda: opere, esposizioni, esibizioni e tattoo

Il Gherlinda è in questo periodo contaminato dalla pop art, tra opere in esposizione ed esibizioni di artisti dal vivo. Sabato 2 e domenica 3 febbraio sarà infatti ospite del centro di intrattenimento di Ellera di Corciano Isabella Caddeo che proporrà una live performance di Pop art tattoo, per cui dalle 16 si potrà vederla realizzare le sue creazioni.

Nella galleria del centro inoltre, fino a domenica 17 marzo, sarà possibile ammirare negli spazi espositivi del centro alcune opere di Andy Warhol, genio tra i maggiori esponenti della pop art, accompagnate da quelle di artisti emergenti. Prosegue infatti ‘Andy Warhol in the city’ anche al Gherlinda, nell’ambito dell’evento organizzato da Pubbliwork eventi, in collaborazione con l’associazione nazionale New factory art, al Centro servizi camerali ‘Galeazzo Alessi’ di via Mazzini a Perugia. Dalla pop art al cinema perché il The Space al Gherlinda propone una nuova tariffa che permette l’ingresso a tutti gli spettacoli, tutti i giorni a 4, 90 euro (escluse proiezioni 3D, extra, eventi speciali e supplementi).