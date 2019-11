Gherlinda nella "Rete", anche il Centro di intrattenimento è teatro della Festa della Rete

Dall’8 al 10 novembre il ‘Gherlinda fa rete’. In occasione della Festa della rete, la più grande manifestazione dedicata al web in scena a Perugia con incontri, dibattiti e workshop, il centro d’intrattenimento di Ellera di Corciano propone un weekend di appuntamenti per celebrare il mondo di Internet. Ogni giorno, infatti, il centro Gherlinda ospiterà una celebrità della rete, giovani rock band e influencer che si esibiranno e incontreranno i propri fan. Un’occasione per superare le barriere del virtuale e conoscere alcuni dei volti del web più amati dai ragazzi.

Il primo appuntamento è per venerdì 8 novembre, alle 17.30, con Il Pagante, gruppo musicale milanese diventato famoso sulle piattaforme social. Il loro primo singolo, infatti, è stato pubblicato nel 2012 proprio su YouTube, ed è lì che sono cresciuti e hanno avuto successo, tanto da arrivare a produrre canzoni con artisti affermati e vincere dischi d’oro e di platino. Per loro adesso anche l’uscita del primo libro intitolato ‘Destinazione privè’, edito da Mondadori, le cui copie saranno firmate proprio nell’incontro al Gherlinda, in collaborazione con la libreria Giunti al punto.

Sabato 9 sarà invece la volta della giovanissima rock band torinese The Minis, i cui componenti sono definiti anche come ‘gli enfants teribles del rock italiano’, che alle 17 si esibiranno davanti ai loro fan. Nella stessa giornata, inoltre, il centro Gherlinda festeggerà anche l’apertura di un nuovo punto vendita al suo interno. Verrà inaugurato infatti il negozio ‘C&C Caffè in cialde e capsule’, che proporrà una vasta scelta di caffè in cialde, capsule, grani, macchine espresso in vendita o comodato d'uso, moka, oltre a tisane e infusi di diversi gusti e fragranze.

A concludere il weekend, domenica 10 alle 16, l’influencer Marta Losito, tra le teen star italiane più seguite sul web, firmerà le copie dei suoi libri ‘#nonostante’ e ‘Te lo prometto’.

Non solo mondo della rete ma anche pellicola al Gherlinda, con il The Space che continua la sua promozione ‘Cinema Park’. La domenica mattina e nei giorni festivi tanti spettacoli mattutini da godersi a partire da 2,90 euro, più numerose altre proposte per i gusti di tutta la famiglia. Per informazioni sugli orari consultare il sito www.thespacecinema.it.