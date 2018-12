Gherlinda, è arrivato il Natale: cinema a prezzi scontati e festa per bambini di tutte le età

Il centro d’intrattenimento Gherlinda di Ellera di Corciano si prepara al Natale con tante iniziative per grandi e piccini che fanno già vivere un clima di festa. Da venerdì 7 fino a domenica 23 dicembre in galleria sarà allestito il mercatino natalizio ‘Gherlinda in fiera’ con arte, artigianato, prodotti tipici e idee regalo, a cui c’è ancora la possibilità di partecipare come standisti contattando il numero 346.5735635.

Sabato 8 dicembre, poi, sarà la volta di uno dei giochi tradizionali del Natale con l’evento ‘Postombola’ organizzato in collaborazione con il Post (Perugia Officina della scienza e della tecnologia). Sarà dunque proposta una tombola scientifica per piccoli ‘scienziati’ con ricchi premi da conquistare.

Parte infine da giovedì 6 dicembre una nuova promozione cinema esclusiva del The Space del centro Gherlinda che propone il biglietto a 4,90 euro per la visione di tutti i film, tutti i giorni, a tutti gli spettacoli (fanno eccezione le anteprime, film in 3d e della categoria “extra”). Tante occasioni dunque per stare in compagnia e vivere lo spirito del periodo.