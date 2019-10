Gherlinda, domenica è il momento del Tuning Day

Al Gherlinda tornano a rombare i motori. Domenica 13 ottobre, a partire dalle 10, al centro d’intrattenimento di Ellera di Corciano andrà in scena la sesta edizione del Tuning Day, una giornata dedicata alle auto più spettacolari con elaborazione sportiva, provenienti da tutta Italia. Raduni, spettacoli ed esibizioni non mancheranno, come quello Car audio e Tuning, spazio anche a quello dedicato alle ‘Abarth’, in cui si potranno ammirare alcuni modelli di spicco del mitico marchio, a cura di Abarth Club Umbria. La novità di quest’anno sarà lo spettacolo ‘Quei cinque minuti’ Car fighter, dove in trenta secondi si potrà distruggere una macchina con una mazza. La giornata si concluderà con la premiazione dell’auto più bella scelta dal pubblico e, a seguire, la premiazione finale del trofeo Master cup nazionale 2019, a cura di Master sound studio’s. Madrina dell’evento, la bellissima modella Susanna Diaz Sitova.

In occasione del Tuning day, le attività di ristorazione del centro Gherlinda saranno aperte dalle ore 12.00.