Gherlinda Light Show, al centro commerciale va in scena il circo

Al centro d’intrattenimento Gherlinda a Ellera di Corciano sta per tornare la magica atmosfera del circo. Domenica 2 febbraio, dalle 16.30, andrà infatti in scena il Gherlinda Lights show, un emozionante spettacolo a cura della scuola d’arte circense Takimiri production. Acrobazie mozzafiato, giocolerie, equilibrismi, farfalle luminose, le grand carrousel e tante meraviglie che sorprenderanno i visitatori e faranno divertire tutta la famiglia.

Sempre in tema di spettacoli, al centro Gherlinda continua la promozione del cinema The Space, dove si potranno vedere tutti i giorni tutti i film al prezzo di 4,90 euro. L’offerta è valida acquistando i biglietti sul sito www.thespacecinema.it o tramite l’app. In caso di acquisto in cassa, il costo di 4,90 euro è valido dal lunedì al giovedì, mentre dal venerdì alla domenica e nei giorni festivi e prefestivi il prezzo è di 5,90 euro. L’offerta non è valida per i film in 3D, extra, eventi speciali e supplementi.