E' il compleanno del Gherlinda, Fiera di Pasqua e Luna Park per grandi e piccini

Il centro d’intrattenimento Gherlinda si prepara ad un nuovo weekend in vista delle festività pasquali e, dunque, non resta che scegliere tra shopping e divertimento con La Fiera di Pasqua e Gherlindaland. Nella prima fino al 2 aprile, giorno di Pasquetta, è possibile trovare tante idee d’acquisto in tema di arte, artigianato, collezionismo e prodotti tipici nei caratteristici banchi allestiti nelle due gallerie.



All’esterno della struttura, invece, rivivono le atmosfere dei baracconi con le tante attrazioni di Gherlindaland, in scena fino al 22 aprile. Grandi e piccini potranno così provare le giostreAutorodeo, Mini scontro, Flume ride, Minibarca, Bruco mela, Playground, Battello Mississipi, lo scivolo Clown sled, Minier trolley e Autoscontro Studio 54, ma anche, tra le attività, la pesca rotonda, il salto trampolino e il tiro con balestra. I clienti del centro potranno ottenere biglietti omaggio per le attrazioni semplicemente effettuando acquisti presso tutte le attività interne al Gherlinda: ogni dieci euro di spesa daranno diritto ad un omaggio, fino ad un massimo di tre.Lo scontrino comprovante la spesa dovrà essere presentato allo stand ‘Info point’ per ottenere i ticket omaggio. E nel giorno in cui il Gherlinda festeggerà il suo 17esimo compleanno, sabato 7 aprile, l’accesso a tutte le attrazioni sarà gratuito per tutti.

Sul fronte cinema, infine, proseguono le promozioni. Sono ancora attivi al The Space, infatti, i matinée per bambini fino a 12 anni, il sabato e la domenica a 3,90 euro. Lo stesso prezzo è riservato alla stessa fascia di età, tutti i giorni, grazie all’iniziativa Superkids e anche a chi usufruisce della promozione ‘Mercoledì is the new sabato sera’, in questo giorno della settimana per la visione di tutti i film, esclusi quelli in 3d, extra, eventi speciali e supplementi.