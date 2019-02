Festa di Carnevale al Gherlinda: maschere, animazione, frappe e strufoli per tutti

Animazioni, baby dance, maschere e degustazione gratuita di frappe e strufoli. Ci sono tutti gli ingredienti per divertirsi alla Festa di Carnevale organizzata dal centro d’intrattenimento Gherlinda, domenica 24 febbraio dalle 16 a Ellera di Corciano.



Chi ama il cinema, poi, può fermarsi al The Space a guardare il film preferito usufruendo del nuovo prezzo, 4,90 euro, per tutti gli spettacoli, tutti i giorni e per tutte le fasce di età (escluse proiezioni 3D, extra, eventi speciali e supplementi). Infine, prosegue la mostra dedicata a Andy Warhol, a ingresso gratuito e in scena fino a domenica 17 marzo. In esposizione quattro opere accanto a quelle di altri artisti emergenti della Pop art quali Pier Giuseppe Pesce, Alessandro Ficola, Alessia Tunesi, Isabella Caddeo, Edi Babini e il maestro fotografo Gianfranco Tomassini.

L’esposizione fa parte della più ampia mostra ‘Andy Warhol in the city’, organizzata da Pubbliwork eventi, in collaborazione con l’associazione nazionale New factory art, al Centro servizi camerali ‘Galeazzo Alessi’ di via Mazzini, a Perugia.