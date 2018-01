Approda a Perugia il ‘Il Circo delle stelle’: spettacolari acrobazie e danze sul filo

Si respirerà ancora una volta l’atmosfera circense al centro d’intrattenimento Gherlinda di Ellera di Corciano. Occhi puntati al cielo e naso in su, infatti, domenica 28 gennaio alle 16, per ‘Il Circo delle stelle’, il nuovo spettacolo della Takimiri production che proporrà acrobazie aeree e danza sul filo d’acciaio per uno show che promette di far divertire tutta la famiglia.

Continuano, poi, le promozioni sul fronte cinema, una riservata ai bambini fino ai 12 anni che nelle mattine di sabato e domenica hanno accesso agli spettacoli del The Space a 3,90 euro, e un’altra, ‘Mercoledì is the new sabato sera’, che permette la visione di tutti i film in questo giorno della settimana sempre a 3,90 euro (a esclusione di quelli in 3D, extra, degli eventi speciali, se non si acquista la postazione vip o il biglietto in prevendita) in qualsiasi orario.

Infine, proseguono i preparativi per l’ottava edizione di Wedding Gherlinda 2018, in programma sabato 3 e domenica 4 febbraio: sarà un weekend interamente dedicato al tema del matrimonio con abbinato un concorso per vincere un anno di cinema gratis (regolamento su www.gherlinda.it).