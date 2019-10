Gherlinda Dogs, sabato e domenica una festa per gli amici a 4 zampe al Centro d'intrattenimento Gherlinda

Al centro d’intrattenimento Gherlinda di Ellera di Corciano tornare un evento pensato per gli amici a quattro zampe. Sabato 26 e domenica 27 ottobre, infatti, andrà in scena la seconda edizione di ‘Gherlinda dogs’, la manifestazione dedicata ai cagnolini e ai loro amanti. Stand, sfilate, dog show, gare e dimostrazioni di agility: tante attività per trascorrere del tempo con gli inseparabili amici.

Dalle 16 alle 19.30, i centri cinofili Zampe in spalla e Full dog animeranno la giornata con esibizioni di agility dog, rally obedience e dimostrazioni di educazione di base. Inoltre, per tutto il pomeriggio, ci sarà la possibilità di acquistare i migliori prodotti per animali nello stand di Mon Petit Village by Grifovet, allestito per l’occasione.

In particolare, nella giornata di domenica 27 alle 18, al via la gara di bellezza con la sfilata che vedrà protagonisti i cani di qualsiasi taglia, di razza e meticci. Grande ritorno anche per il concorso #tale&cane, dove verrà consegnato il premio alla miglior somiglianza tra cane e padrone. Per iscriversi alla gara si può inviare una mail a info@anna7poste.it, un messaggio Whatsapp al 392.0452172, o compilare il form d’iscrizione direttamente nei giorni dell’evento, entro le ore 16.00 di domenica 27 ottobre. I primi premi saranno offerti da Mon Petit Village by Grifovet e Gherlinda. A tutti i partecipanti verranno consegnati come premio partecipazione due biglietti per il cinema ciascuno.

A proposito di cinema, al The Space tanti film fin dal mattino con la promozione ‘Cinema park’. Ogni domenica mattina e nei giorni festivi si troverà sempre un film a 2,90 euro (escluse le anteprime ed eventi speciali) più tante altre proposte per i gusti di tutta la famiglia.