Un evento dedicato ai fedeli amici a quattro zampe: "Gherlinda dogs" a Corciano per un intero week end

Si chiama ‘Gherlinda dogs’ ed è l’evento che il centro d’intrattenimento di Corciano dedica ai fedeli amici a quattro zampe, sabato 13 e domenica 14 ottobre dalle 16 alle 19. Tante le attività in programma tra sfilate, dimostrazioni, attività ludiche per bambini e gare. Tra queste la Gara di bellezza, domenica alle 18, a cura dei centri cinofili Full dog e Zampe in spalla, riservata a cani di razza e meticci. Tra i partecipanti verrà premiato il più elegante, il più piccolo e il più vivace ma anche il padroncino più giovane.

A queste categorie si aggiunge ‘Tale&cane’, un contest nel contest che premierà la ‘migliore somiglianza’ tra cane e padrone (per informazioni e iscrizioni chiamare il numero 3881964667 o rivolgersi all’apposito point all’ingresso del Gherlinda). Per le dimostrazioni invece, l’appuntamento è sabato alle 16 con l’esibizione cinofila a cura del Centro di addestramento cinofilo Martinelli di Corciano, e domenica, sempre alla stessa ora, con il ‘Dog show’ a cura dei centri cinofili Full dog di Foligno e Zampe in spalla di San Martino in Campo, tutti e tre partner dell’evento insieme a Mon Petit Village e Sweet Balloons.