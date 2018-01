Proseguono le promozioni del cinema e i saldi: al Gherlinda appuntamenti anche per i più piccoli

Al centro di intrattenimento Gherlinda di Corciano arrivano le Tea sisters per un pomeriggio di animazione dedicato ai più piccoli. Le simpatiche topine, ‘più che amiche sorelle’ protagoniste della serie di libri targati Tea Stilton, domenica 21 gennaio alle 16, saranno al centro di una serie di attività in galleria. Colette, Nicky, Pamela, Paulina e Violet faranno di certo divertire i bambini a cui è anche dedicata un’area trucco e acconciature e un corner per la lettura animata delle storie dedicate alle cinque amiche investigatrici e alle loro avventure.

Il Gherlinda pensa ai giovani anche con il cinema perché prosegue la campagna riservata ai bambini fino ai 12 anni che le mattine di sabato e domenica hanno accesso agli spettacoli del The space a 3,90 euro. Prezzo riservato anche dalla promozione ‘Mercoledì is the new sabato sera’ di cui si può usufruire in questa giornata per la visione di tutti i film (a esclusione di quelli in 3D, extra, degli eventi speciali, se non si acquista la postazione vip o il biglietto in prevendita) in qualsiasi orario. Al Gherlinda, inoltre, è ancora tempo di saldi.