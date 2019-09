Al Gherlinda è il momento di Comic Over Fest, con cosplay, youtubers ed eroi del fumetto

Domenica 15 settembre al centro di intrattenimento Gherlinda a Ellera di Corciano andrà in scena la prima edizione del Comic Over Fest, evento realizzato in collaborazione con ‘Starshop’. Una giornata dedicata a cosplay, youtubers, cartoon tribute band, games e artisti del fumetto, ricca di divertimento per grandi e piccoli tra giochi, intrattenimenti, postazione trucca bimbi e lo spazio ‘Star wars club’ per gli appassionati della saga Star wars. Nell’area dedicata ai fumetti, famosi artisti e autori Disney mostreranno le proprie opere ai clienti e faranno il firmacopie. Inoltre, dalle 15.30 avrà inizio il ‘Cosplay contest’, in cui tutti i partecipanti si esibiranno nell’interpretazione di personaggi dei fumetti e dei giochi. In palio premi in buoni acquisto che potranno essere spesi all’interno dei vari punti vendita del centro Gherlinda. A concludere la giornata spazio alla musica con il concerto alle 19.45 della cartoon tribute band ‘Banana Split’.

Per l’occasione le attività di ristorazione apriranno alle 12. Per maggiori informazioni sul Comic Over Fest si può consultare la pagina Facebook ‘Gherlinda Perugia’ o visitare il sito www.comicoverfest.space.

Al Gherlinda lo spettacolo continua anche al cinema The Space, dove sarà sempre possibile acquistare i biglietti d’ingresso al prezzo fisso di 4,90 euro, tutti i giorni per tutti gli spettacoli (esclusi proiezioni 3D, extra, eventi speciali e supplementi). Inoltre la mattina, ogni domenica e nei giorni festivi, sarà attiva la promo ‘Cinema Park’, con tanti spettacoli mattutini a partire da 2,90 euro. Per informazioni sugli orari consultare il sito www.thespacecinema.it.