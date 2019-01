Gherlinda, l'Epifania al centro commerciale con lo spettacolo ‘Befana contro Befana’

Se la Befana del passato incontra, per caso, quella del futuro ne nasce uno spettacolo teatrale innovativo e divertente. È quello che proporrà il Gherlinda, con lo spettacolo ‘Befana contro Befana’ organizzato in collaborazione con il Post (Perugia officina per la scienza e la tecnologia), per festeggiare l’Epifania domenica 6 gennaio dalle 16. Le due befane si sfideranno a colpi di magia ed esperimenti facendo divertire i piccoli partecipanti.

Chiuse le festività, sabato 12 e domenica 13 gennaio, il centro d’intrattenimento di Ellera di Corciano ha in calendario un gradito ritorno, Wedding Gherlinda, evento dedicato agli sposi e al mondo del matrimonio, giunto alla nona edizione.

Al Gherlinda prosegue inoltre la promozione cinema che prevede l’ingresso tutti i giorni, compresi i weekend, a tutti gli spettacoli a 4,90 euro esclusi proiezioni in 3d, extra, eventi speciali e supplementi.