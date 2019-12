Natale 2019, due nuovi giochi di squadra alla Antares: laser game e la stanza-prigione da dove evadere

Il periodo delle feste di Natale e di Fine Anno fanno rima anche con giochi e divertimento per tutti. Il 19 dicembre sbarcheranno a Perugia Adventure Rooms e Laser Game alla Sala Giochi Antares del Centro Gherlinda dalle 16:30. Ecco cosa sono e come si gioca.

ADVENTURE ROOMS - Il gioco di fuga dalla stanza aveva aperto i battenti nel 2016 e ora riapre con locali rinnovati e nuovi indovinelli. Le regole sono semplici: si viene "rinchiusi" (la porta è sempre aperta ovviamente per venire incontro a chi potesse soffrire di claustrofobia) in una stanza assieme a misteriosi oggetti. L'obiettivo è uscire dalla stanza in 60 minuti, cercando di risolvere indovinelli di ogni specie, in grado di mettere in difficoltà vari tipi di abilità: mentali, fisiche, e anche emotive. Si gioca in squadra, da 2 a 6 partecipanti, e si tratta di un'esperienza trasportante ricca di emozioni.

LASER GAME - Il più grande laser game del Centro Italia, con ben 300 metri quadri di labirinto fluorescente, disseminato di bonus, trappole e sorprese. In parole povere devi colpire con la tua pistola laser il nemico, ma nella realtà ci sono varie modalità di gioco a rendere il tutto ancora più interessante. Velocità e adrenalina, ma anche strategia e abilità mentale.

LA SALA GIOCHI ANTARES - Presente da oltre 30 anni sul territorio umbro, con le due sale di Perugia e Foligno, Antares offre un "luogo" di incontro e divertimento per un vasto pubblico, dal bambino accompagnato dal genitore, all'adulto in cerca di svago, passando ovviamente per il ragazzo o gamers più agguerrito.