Gherlinda, al via la mostra fotografica sul "Dettaglio"

Domenica 12 gennaio alle 18 al Centro d’intrattenimento Gherlinda a Ellera di Corciano prenderà il via la mostra dal titolo ‘Dettaglio’. La mostra intende mettere in luce proprio i dettagli, quegli elementi che, anche se piccoli, rendono qualcosa o qualcuno speciale, nel bene e nel male.

Ideata e realizzata dal gruppo tematico di Facebook ‘La foto’, la mostra sarà visibile fino al 9 febbraio ed esporrà i lavori di artisti che dietro l’obiettivo fotografico hanno saputo cogliere, nell’infinita gamma di immagini a disposizione, il minuscolo particolare che fa la differenza e che eleva un semplice scatto a rango di immagine indimenticabile. Obiettivo dei numerosi partecipanti è catturare l’attenzione dello spettatore, trascinandolo in un vortice di sensazioni e scatenando un corto circuito emozionale. Il vernissage del 12 gennaio sarà allietato dalla musica country blues dei ‘3 O'clock’.

Non solo fotografia ma anche film al Gherlinda. Continua infatti la promozione al cinema The Space, grazie alla quale si possono acquistare online, tutti i giorni, i biglietti a 4,90 euro incluso il diritto di prevendita. Per gli acquisti in cassa, il costo dal lunedì al giovedì è sempre di 4,90 euro, mentre dal venerdì alla domenica, festivi e prefestivi, è di 5,90 euro. L’offerta non è valida per i film in 3D, ‘extra’, eventi speciali e supplementi. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.thespacecinema.it.