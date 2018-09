Tutti pazzi per il gelato: ultimo fine settimana per il festival dedicato ai migliori d'Italia

I Gelati d’Italia si è aperta all’insegna di un meteo non proprio favorevole, che però non è riuscito a scoraggiare i golosi -cittadini e numerosi turisti- che, da venerdì a domenica scorsi, si sono dati appuntamento nel centro storico di Orvieto per gustare le proposte di gelato artigianale prodotte per l’occasione dalla storica gelateria Il Gelato di Torre Alfina, Sarchioni dal 1850 e per partecipare agli appuntamenti in programma.

Per chi non avesse ancora avuto l’opportunità di prendere parte alla kermesse, la Festa de I Gelati d’Italia torna il prossimo fine settimana, dal 7 al 9 settembre con spazi espositivi in Piazza Duomo, Piazza della Repubblica e Piazzetta Fracassini.

Per gustare il gelato sarà sufficiente acquistare il ticket da 7 euro che dà diritto a ben 8 assaggi di gelato, il doppio del 2017 (a parità di prezzo) e si potrà votare il gusto preferito tra quelli assaggiati con la nomina del vincitore al termine della manifestazione.

Dai dati del primo weekend, con un’anticipazione sui risultati finali, emerge che gli italiani, più salutisti, preferiscono i gusti alla frutta, mentre gli stranieri, americani in testa, vanno matti per le gustosissime creme.

Il programma prevede anche laboratori live di gelateria e degustazioni guidate. Nelle stesse giornate, inoltre, appuntamento anche con Tipico Orvietano, appuntamento dedicato alla promozione dei prodotti tipici della tavola locale, un’occasione per celebrare il 2018 Anno del Cibo Italiano nel Mondo.

“Vogliamo fin da ora esprimere il nostro sentito grazie alla calorosa ed accogliente città di Orvieto, amministrazione, cittadini ed operatori tutti, -hanno annunciato gli organizzatori- per la disponibilità e la collaborazione che ci hanno dato nella realizzazione di questa nuova edizione della Festa del gelato.”