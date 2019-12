Gara di Bartocciate per il Carnevale 2020, sono aperte le iscrizioni

La Società del Bartoccio organizza una gara di Bartocciate in vista delle prossime "Giornate del Bartoccio" (Carnevale 2020). La sfida è prevista per sabato 15 febbraio 2020 alle ore 18 presso il Circolo di Ponte d’Oddi.

La Gara del 2019 è stata vinta da Stefano Vicarelli, la cui poesia Bartoccio al congresso delle maschere è stata proclamata “Bartocciata dell’anno 2019”.

Per conoscre il vincitore 2020 il percorso sarà articolato e inizierà con la nomina della Giuria, che circa un mese prima della gara assegnerà due o tre temi di attualità, su ciascuno dei quali i poeti saranno invitati a scrivere una bartocciata, cioè una satira tagliente e incisiva, possibilmente in dialetto perugino, come vuole la tradizione, ma senza escludere altre possibilità.

I temi potranno riguardare l'attualità locale o nazionale o le mode e i costumi prevalenti.

Nella serata della gara, ogni autore potrà leggere le sue bartocciate, ed il pubblico presente esprimerà le sue preferenze: la bartocciata più votata sarà proclamata "Bartocciata dell'anno".

A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Al secondo e terzo classificato sarà rilasciato un diploma. All’autore o autrice della Bartocciata dell’anno sarà assegnata una targa ricordo.

I diplomi e la targa saranno consegnati il 22 febbraio 2020, alla Sala dei Notari, prima dello spettacolo di burattini.

Alla gara sono già stati invitati numerosi poeti, ma chiunque può candidarsi scrivendo a societàdelbartoccio@gmail.com. La partecipazione è libera e gratuita.