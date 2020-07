La grande bellezza - Visite guidate gratuite in Galleria nazionale dell'Umbria e alla mostra su Taddeo di Bartolo

La Galleria nazionale dell'Umbria lancia l'iniziativa #laGalleriachetimancava, visite guidate ai capolavori d'arte custoditi a Palazzo dei Priori e per ammirare la mostra di Taddeo di Bartolo.

Dopo le tante iniziative nei canali digitali anche l'arte torna dal vivo con tre date per le visite guidate: 23 luglio, 6 agosto e 20 agosto. Tutti e tre gli appuntamenti sono per le ore 17 con il personale della Galleria che aspetta i turisti per una visita guidata tematica alle collezioni.

La prenotazione è obbligatoria (la visita è riservata a un massimo di 8 partecipanti) ai seguenti contatti:

gnu@sistemamuseo.it; +39 075 5721009 (attivo dal mercoledì al venerdì dalle ore 14.30 alle 19.30, il sabato e domenica dalle 8.30 alle 19.30). La visita guidata è gratuita, previo acquisto del biglietto di accesso al museo, secondo le tariffe ordinarie ( info qui ).

Obbligatorio l'uso della mascherina. Si raccomanda l’osservanza di tutte le prescrizioni in materia di sicurezza, segnalate da apposita comunicazione all’ingresso della Galleria al momento della prenotazione verranno fornite tutte le indicazioni circa il punto di raccolta e le modalità di visita.

Biglietti: intero € 8,00; ridotto € 2,00 per 18-25 anni; agevolazioni € 4,00; gratuito (per le singole categorie consultare il sito); Card annuale € 20. Biglietteria/Bookshop: Tel. 075.5721009; gnu@sistemamuseo.it.