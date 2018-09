Una mostra a chilometri zero, per festeggiare i 100 anni di vita della Galleria Nazionale dell’Umbria. Che non è l’età anagrafica (risale a molto prima), ma il secolo dalla statizzazione. La terza mostra nell’anno della fortunata ricorrenza si celebra con tutta “roba nostra”, ossia con materiali conservati nei depositi.

“Che non sono recessi bui e polverosi, ma parte organica del Museo, con tesori d’arte e di cultura, pulsanti di vita e ansiosi di tornare alla luce”, dice il direttore Marco Pierini. “Peraltro – osserva – è l’unico museo nazionale ospitato in un palazzo pubblico, condiviso con un condomino di lusso come il Comune di Perugia”.

Parlano insieme al direttore, in Sala dei Notari, il vicesindaco Urbano Barelli, il consigliere regionale Giacomo Leonelli, Antonio Alunni, presidente di Confindustria Umbria che è parte attiva della mostra e che condividerà sempre maggiori impegni culturali.

Pierini ricorda, a volo d’angelo, gli eventi tenuti in Galleria, con un occhio di riguardo al pentagramma, dalla classica al rock. Menziona poi il recupero dell’appartamento che fu abitato dalla famiglia Capitini, visitabile (solo per ragioni di sicurezza e di assicurazione) da ottobre. Quindi cita il nuovo logo GNU, vincitore ad Oslo del premio internazionale per la grafica.

E poi qualche numero: dal 29% di incremento dei visitatori, fino allo stratosferico aumento (250%) dei proventi dello sbigliettamento. La medaglia da attaccare al petto è certamente costituita dal fatto che tutte le opere in mostra sono interamente nostre e che l’occasione ha consentito il restauro e la valorizzazione di capolavori che non trovavano posto negli spazi espositivi. Ora fanno splendida mostra di sé in Sala Podiani, completamente ridisegnata.

Una menzione particolare merita il lavoro dello studio di architettura Salvatici-Ripa di Meana, che ha saputo costruire un ambiente veramente magico, con esecuzione perfetta della Totem di Paolo Ballerani (genio assoluto, che ha addirittura creato un nuovo verde da sbalordire).

La visita alla mostra non è da raccontare, perché va assolutamente vista, rivista e meditata. In attesa del catalogo che sarà pronto fra un paio di mesi, includendo tutte le opere, pervenute alla fine dei relativi restauri.