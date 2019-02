L'Umbria e la Galleria Nazionale protagonisti a Firenze per "I Musei statali si presentano"

L'Umbria protagonista della rassegna "I Musei statali si presentano", un viaggio nell’Italia dei musei statali autonomi attraverso il racconto dei loro direttori, ciclo di conferenze che si terranno, ogni primo lunedì del mese, nella Tribuna del David. Il 3 giugno ospite dell'iniziativa Marco Pierini direttore della Galleria Nazionale dell'Umbria.

La rassegna di incontri, ideata dal direttore Cecilie Hollberg, ha come obiettivo di far conoscere importanti Musei d’Italia e di scoprire i loro tesori grazie a guide d’eccezione. Ogni primo lunedì del mese, da febbraio a novembre, i Musei saranno illustrati dal loro direttore che ne racconterà la storia, le avventure, le collezioni e i capolavori in essi custoditi. Essi avranno modo di raccontare le loro esperienze permettendo al pubblico di conoscere i Musei anche da dietro le quinte. Gli incontri saranno, inoltre, l’occasione per scoprire meglio il Belpaese e potranno essere da ispirazione per programmare un viaggio tra le bellezze e le meraviglie disseminate in tutta l’Italia.

"È un grande piacere e onore - sostiene Cecilie Hollberg, Direttore della Galleria dell’Accademia di Firenze - ospitare a Firenze dei colleghi che in questi ultimi anni si sono impegnati a fondo per propagare la conoscenza delle splendide collezioni a loro affidate. Ho pensato a questo ciclo di incontri per dare la possibilità al pubblico di conoscere meglio i capolavori artistici italiani che, dai tempi del Grand Tour, richiamano visitatori da tutto il mondo. Le conferenze saranno un tuffo nella bellezza dei musei, illustrati dai loro ambasciatori, i loro Direttori, che avranno così l’opportunità di raccontare la passione che inspira il loro operato. Spero che questi entusiasmanti racconti possano essere la molla per invogliare il pubblico a visitare questi luoghi, spesso non molto conosciuti".